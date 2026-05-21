Bingöl'ün Solhan ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı ekiplerin işini zorlaştırıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren kar nedeniyle kapanan mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Solhan ilçesine bağlı Gençtavus köyü Kuştepe mezrası yolunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda ekipler zorlu arazi şartlarında yoğun mesai harcıyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 3 metreyi bulduğu öğrenilirken, ekiplerin vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için mesai mefhumu gözetmeden görev yaptığı belirtildi.

Yetkililer, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak devam edeceğini bildirirken, fedakârca görev yapan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.