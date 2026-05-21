Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) tarafından ilan edilen Dünya Oryantiring Haftası kapsamında, Balıkesir'de düzenlenen etkinlikler büyük bir heyecan ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen etkinliklerin merkez programı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Altıeylül ve Karesi ilçelerinden öğrencilerin katılım sağladığı etkinliklerde; öğrenciler hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de yön bulma becerilerini ortaya koyarak keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

Programa, Şube Müdürü Cemalettin Yüceer katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Protokol üyeleri etkinlik alanında öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Doğa, spor, strateji ve dikkat becerilerini bir araya getiren oryantiring etkinlikleri sayesinde öğrenciler; takım ruhu, hızlı karar verme, harita okuma ve yön bulma gibi önemli kazanımlar elde etti. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi çevresinde oluşturulan parkurlarda gerçekleştirilen yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Dünya Oryantiring Haftası kapsamında yalnızca merkez ilçelerde değil, Balıkesir'in tüm ilçelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin oryantiring sporuyla tanışmaları sağlandı. İl genelindeki okullar, kendi ilçelerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarla Dünya Oryantiring Haftası'na aktif katılım sundu.