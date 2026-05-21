Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve düzenli şartlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla hazırlanan Canlı Hayvan Pazarı'nı hizmete açtı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 29 Mayıs Caddesi üzerinde, Yeni Sanayi Sitesi ile Yediemin Otoparkı arasında oluşturulan yeni kurban pazarının bayram süresince vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı.

Toplam 35 farklı bölümden oluşan kurban pazarı; çevre düzenlemesi, otopark alanları ve planlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yeni alanın, hem satıcılar hem de vatandaşlar açısından daha modern ve düzenli bir ortam sunduğunu belirten Başkan Mesut Ergin, 'Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı hazırlıklarını sağlıklı ve güvenli şartlarda yapabilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Eski yerine göre çok daha düzenli ve sistemli bir yapıya kavuşan kurban pazarımızın Ayvalık'ımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Ayvalık Mezbahası'na komşu konumda bulunan pazarda satın alınan kurbanlıkların kesimleri de kontrollü şekilde Ayvalık Mezbahası'nda gerçekleştirilecek. Belediye ekipleri, hijyen ve çevre sağlığı açısından başka alanlarda kesim yapılmasına izin vermeyecek. Ayvalık Belediyesi'nin bayram süresince bölgede denetim ve temizlik çalışmaları da aralıksız sürdürecek.