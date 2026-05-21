Burhaniye ilçesinde, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Kurulunda Devecilik Kültürü ile ilgili konuştu. Erdil, konuşmasında şap hastalığı nedeniyle deve güreşlerinin yapılamadığını ve mağduriyetlerin meydana geldiğini söyledi.

Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili ve Deveciler Derneği Tarık Erdil yapığı konuşmada, ' Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli katılımcılar. Öncelikle Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine yeniden seçilen Sayın Başkanımız Ahmet Aras'ı ve komisyonlara seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bölge kültürümüzün önemli bir parçası olan devecilik kültürü ve deve güreşlerine ilişkin bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde büyük ilgiyle takip edilen deve güreşleri, her yıl Aralık-Mart ayları arasında gerçekleştirilmektedir. Bu organizasyonlar yalnızca bir kültürel etkinlik değil, aynı zamanda geniş bir ekonomik ve sosyal yapıyı da doğrudan etkileyen önemli bir gelenektir. Yaklaşık sekiz ay boyunca emek veren deve yetiştiricilerimiz, yılın geri kalanında ise dört aylık güreş sezonunu sabırsızlıkla bekleyen deve sahiplerimiz; bu kültürü yaşatmak isteyen deve severler ve bu döngünün içinde yer alan tüm sektör emekçileriyle birlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yaklaşık 15 milyon insanı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen geniş bir kültürel yapıdan söz ediyoruz. Ne yazık ki bazı dönemlerde, özellikle seçim süreçlerine denk gelen organizasyonlarda, güreş alanlarının farklı bir atmosfere büründüğü görülmektedir. 'Sizlere selamlarını iletiyor' gibi anonslarla belediye başkan ve milletvekili adaylarının katılımlarının ön plana çıkarıldığı, zaman zaman da bu ortamların tanıtım ve görünürlük alanına dönüştüğü anlar yaşanmaktadır. Oysa bu yapı, siyasi rekabetten bağımsız olarak korunması gereken önemli bir kültürel değerdir. Bu nedenle bu kültüre sahip çıkması gerekenlerin başında siyasiler geldiğini düşünüyorum. Siyasilerin, önümüzdeki dönemde bu kültürü yaşatmak adına, bu yapının tüm bileşenlerine sahip çıkarak daha güçlü destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu yıl da bildiğiniz gibi şap hastalığı nedeniyle birçok organizasyon yapılamamış, ciddi mağduriyetler ortaya çıkmıştır. Elbette Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin doğrudan görev alanında olmayabilir. Ancak bizler, bölgemizin kültürel değerlerine ve sosyal hayatına karşı duyarsız kalamayız. Bu nedenle inanıyorum ki, önümüzdeki sezon benzer sorunların yaşanmaması adına ilgili tüm kurumların ve camianın sesi daha güçlü şekilde duyurulmalıdır. Saygılarımla' sözlerine yer verdi.