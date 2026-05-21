Altıeylül Belediyesi, annelerin ve bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçirdi. Çardaklı ve Atatürk Şehir Hastanesi mevkiinde kurulan iki adet Bebek Bakım ve Emzirme Kabini düzenlenen törenle hizmete açıldı. Annelere güvenli, hijyenik ve konforlu bir alan sunmayı amaçlayan kabinler, aynı zamanda engelli şarj istasyonu ve ATM hizmetlerini de bünyesinde barındırıyor.

Anneler için güvenli ve steril ortam

Haftanın 7 günü, 08.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kabinler, son teknoloji yapay zeka asistanlarıyla da destekleniyor. Uygulama kapsamında anneler, Altıeylül Çözüm Merkezi'nin 444 06 09 numaralı hattını arayarak anında şifre alabilecek ve kabinlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Hayata geçirilen hizmet sayesinde anneler, dışarıda vakit geçirirken bebeklerinin bakım ihtiyaçlarını güvenli, rahat ve steril bir ortamda karşılayabilecek.

Başkan Şehirli: 'İnsanın hayatına dokunan hizmetler üretiyoruz'

Çardaklı mevkiinde bulunan kabinin açılışını gerçekleştiren Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yaptığı konuşmada belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurguladı. Başkan Şehirli 'Bizler belediyeciliği sadece yol yapmak, park yapmak ya da bina inşa etmek olarak görmüyoruz. Bizim anlayışımızda belediyecilik; insanın hayatına dokunmak, annelerimizin yükünü hafifletmek ve çocuklarımızın geleceğine katkı sunmaktır. Çünkü güçlü bir toplumun temeli mutlu ailelerden geçer. İstiyoruz ki annelerimiz kendilerini daha rahat, daha güvende ve daha değerli hissetsin. Çocuklarımız için attığımız her adım, geleceğe bırakılan güzel bir iz olsun' dedi.

Başkan Hakan Şehirli, projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Açılış programına Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Selma Durak, Birlik Koordinatörü Bekir Güley, yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve belediyenin birim müdürleri katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilirken, Bebek Bakım ve Emzirme Kabini vatandaşların kullanımına açıldı. Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu yeni hizmetin, özellikle annelerin günlük yaşamını kolaylaştırması hedefleniyor.