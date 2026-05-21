Burhaniye ilçesinde, Sanayi Caddesinde Ege Mutfağı adlı lokantanın işletmecide çalışanları da kadınlardan oluşuyor. Nagihan Kirlioğlu, 4 yıl önce babası Enver Küçük' den devraldığı lokantayı başarılı bir şekilde işletirken, çalışanlarını da kadınlardan oluşturdu.

Burhaniye Sanayi Caddesinde 20 yıl lokanta işleten 74 yaşındaki Enver Küçük, lokantayı 4 yıl önce, yanında çalıştırdığı kızı Nagihan Kirlioğlu'na devretti. Kirlioğlu, 5 çalışanını kadınlardan oluştururken, lokantası da ilgi gördü. Babasından öğrendiği lezzetli yemekleri yapan Nagihan hanım babasının izinde devam ettiğini söyledi. İşini sevdiğini kaydeden Nagihan Kirlioğlu, 'Babamla birlikte 20 yıldır bu işi yaptım. Babam 4 yıl önce işi bize devretti. Eşim de bana yardımcı oluyor. İşimi severek yapıyorum. İnşallah, bende babam gibi uzun yıllar bu işi sürdürürüm' diye konuştu. Baba Enver Küçük de, ' Ben 1999 yılından beri lokanta çalıştırdım. Bu arada kızımı yetiştirdim. Şimdi kızım çalıştırıyor. Gayet iyi yürütüyor. Müşterilerimize teşekkür ediyorum. Allah'ım, birlik ve beraberliğimizi i devam ettirsin' dedi. Lokantanın müşterisi olduğunu kaydeden İsmail Çokgider ise, ' Ben yıllardır burada yemek yerim. Enver usta emekli oldu. Şimdi kızı işletiyor. Çalışanlarda kadınlardan oluşuyor. Bayan eli değince daha güzel oluyor. Yemekleri de çok lezzetli. Babasının yemeklerini aratmıyor. Lokanta ilgi görüyor. Bazen oturacak yer bulunmuyor' dedi.