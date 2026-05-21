Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Burhaniye'nin tarihi ve turistik Ören Mahallesi'nde düzenlenen programlar, muhteşem lezzetler ve yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Balıkesir Valiliği öncülüğünde düzenlenen gastronomi şölenine katılan Vali İsmail Ustaoğlu, Türk mutfağının asırlık bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Burhaniye ilçesinde Türk Mutfağı Haftası coşkulu etkinliklere sahne oldu. Ören Mahallesi'nde kurulan etkinlik alanında usta şefler, akademisyenler ve vatandaşlar bir araya gelerek geleneksel Türk lezzetlerinin izini sürdü. Programın açılış konuşmaları Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu ile Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından gerçekleştirildi.

'Bir Sofrada Miras' paneli büyük ilgi gördü

Kültürel etkinlikler kapsamında, Türk mutfağının dünü, bugünü ve yarınının masaya yatırıldığı 'Bir Sofrada Miras' konulu anlamlı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın üstlendiği bilimsel ve kültürel oturumda, ünlü şefler Ayten Saner ve Erkan Yeşil konuşmacı olarak yer aldı. Panelistler, nesilden nesile aktarılan tariflerin korunması ve Türk gastronomisinin turizmdeki stratejik önemine dair katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Geleneksel lezzetlerin aslına uygun olarak gelecek kuşaklara taşınması noktasında mutfak profesyonellerine düşen görevler anlatıldı.

Minik şefler kabak çiçeği dolması doldurdu

Etkinlik alanında usta şeflerin gerçekleştirdiği workshop çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Vali İsmail Ustaoğlu'nun da bizzat katılım sağladığı 'Minik Şefler Atölyesi'nde çocuklar önlüklerini giyerek tezgah başına geçti. Bölgenin en özel lezzetlerinden biri olan kabak çiçeği dolmasının yapımını deneyimleyen minik şefler, mutfak kültürünü eğlenerek öğrendi. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında sıcak ot kavurma, sura, enginar dolması, yağlı pide, ada köftesi, höşmerim, lor tatlısı ve bademli baklava gibi Balıkesir mutfağına özgü coğrafi işaretli ve geleneksel lezzetler usta şefler tarafından hazırlanarak yerli ve yabancı turistlere tanıtıldı.

Vali Ustaoğlu ve protokol üyeleri, alanda kurulan stantları tek tek gezerek üreticilerle sohbet etti, ziyaretçilere geleneksel keşkek ve höşmerim ikramında bulundu.

Vali Ustaoğlu: 'Büyüklerin nasihatleri hep o sofralarda olmuştur'

Sofranın Türk toplum yapısındaki birleştirici gücüne ve eğitsel rolüne dikkat çeken Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi. Vali Ustaoğlu, 'Paylaşımı, bir arada olmayı ve dayanışmayı siz o sofrada görüyordunuz. Belli adabı, muaşeret kurallarını o sofrada öğreniyorsunuz. Kültürel bizim kodlarımıza dair bir yeri olan belli davranışlarımızı, büyüklerin bize tavsiye ettiği, önerdiği birçok nasihatler hep o sofralarda olmuştur. Bu anlamda güzel bir temayla, 'Bir Sofrada Miras' temasıyla bu hatırayı, bu kültürü yaşatmak da ayrı bir anlam ifade ediyor' diyerek emeği geçen tüm şeflere, akademisyenlere teşekkür etti.