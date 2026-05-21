Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi (ÇEBİM), mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği eğitim ve atölye programlarıyla çocukları bilim, çevre ve sürdürülebilirlik temaları etrafında bir araya getirdi. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan etkinliklerde öğrenciler hem eğlenerek öğrendi hem de çevre bilinci kazandı.

Mayıs ayı programı kapsamında; su tasarrufu, su varlıkları, biyolojik çeşitlilik, orman ve toprak ekosistemi, sürdürülebilir yaşam ve döngüsel ekonomi gibi birçok farklı konuda eğitimler gerçekleştirildi. Ayrıca takımyıldızı tasarım, topaç yapımı ve akciğer modeli yapım atölyeleriyle öğrenciler uygulamalı etkinliklere katılarak bilimsel süreçleri deneyimleme fırsatı buldu.

Çocuklar deneyimleyerek öğreniyor

Programlar; Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitim Derneği (SÜRÇED), SİSKAD Derneği ve BASKİ iş birlikleriyle gerçekleştirildi. Eğitimlerde çevre farkındalığı, geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve doğa sevgisi üzerine çeşitli uygulamalı çalışmalar yapıldı. Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler interaktif düzeneklerle bilimsel konuları keşfederken aynı zamanda çevreyi korumanın önemi hakkında bilinç kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukların erken yaşta bilim ve çevre bilinciyle yetişmesine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.