Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan 'Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi', ilçede yaklaşık 100 kadına istihdam sağlayarak hem üretimi artırıyor hem de kadınların aile bütçesine katkı sunmasına katkı veriyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde hayata geçirilen kooperatif, belediyeye ait bahçelerden elde edilen meyve ve sebzelerin kadınlar tarafından işlenmesiyle yerel ekonomiye değer katıyor. Mevsimine göre hazırlanan ürünler, kooperatif markası altında paketlenerek satışa sunuluyor.

Başkan Mesut Ergin, kooperatifin kuruluş amacının iki temel hedefe dayandığını belirterek, 'Bir yandan kadınlarımız için üretim alanı oluşturarak istihdam sağlamak, diğer yandan Ayvalık'ın zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere yerel ürünlerini markalaştırmak istedik' dedi.

Kooperatif bünyesinde belediyeye ait yaklaşık 5 bin zeytin ağacından elde edilen ürünler işlenerek şişeleniyor. Bunun yanı sıra makarna, erişte, reçel, sirke ve tarhana gibi birçok ürün de kadın emeğiyle hazırlanıyor. Üretim sürecine dönemsel olarak daha fazla kadının dahil edildiğini belirten Ergin, bu sayede kadınların gelir elde ettiğini ve üretimin sürdürülebilir hale geldiğini ifade etti.

Kooperatifte çalışan kadınlar ise sağlanan imkândan memnun. Üretimde aktif rol alan kadınlar, hem kendi harçlıklarını çıkardıklarını hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını dile getiriyor.

Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken kooperatifte 20'ye yakın sirke, 15'ten fazla reçel çeşidi ve farklı erişte türleri üretiliyor. Ürünler, Ayvalık'taki satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden de tüketicilere ulaştırılıyor.

Yetkililer, kooperatifin her geçen gün büyüdüğünü ve artan üretim kapasitesiyle daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtiyor.