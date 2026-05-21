Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde bitkisel üretim takibinde Coğrafi Bilgi Sistemi kullanarak, uydu üzerinden uzaktan algılama yöntemiyle referans parsellerde ürün tespiti çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretim planlaması ve takibinde dijitalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla başlatılan Ürün İzleme Sistemi Mobil Uygulaması, Uydu Takip Programı Web Uygulaması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden entegre bir şekilde yürütülen 'Uzaktan Algılama ile Ürün Belirleme' çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerimizde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, tarımsal verilerin daha hassas ve hızlı bir şekilde toplanması amacıyla bitkisel üretim takibinde Coğrafi Bilgi Sistemi kullanarak uydu üzerinden uzaktan algılama yöntemiyle referans parsellerde ürün tespiti çalışmalarını sürdürüyor.