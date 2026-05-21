Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca düzenlenen 2025-2026 futbol sezonunda Didim Belediyespor 4 ayrı yaş kategorisinde şampiyon oldu.

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca düzenlenen 2025-2026 futbol sezonunda altyapı kategorilerinde ligler tamamlandı. Bu sezon U-11, U-12, U-13 ve U-14 yaş kategorilerinde Didim Belediyespor sezonu şampiyon olarak tamamladı. Mavi beyazlı ekibin bu başarısında Antrenör Ayhan Yıldız ile altyapı antrenörleri Mustafa Yağcı, Metin Pozlu ve Gani Özcan büyük katkı sağlarken, elde edilen başarılar neticesinde U-13 takımında yer alan 5 futbolcu ise Aydın Gelişim ligi için Aydın Yıldızspor'a 5 futbolcu gönderildi.

Bir sezonda elde edilen 4 ayrı şampiyonluk için değerlendirme yapan Kulüp antrenörlerinden Mustafa Yağcı 'Öncelikle bize kulübü bırakan ve bize desteklerini sunan Murat Küçüker'e, ve sponsor firmaya şampiyonlukları kutladığımız ve bize her zaman destek olan Erdinç Ergün'e teşekkür ediyoruz. Bu noktada bizler altyapıda Didim'in çocuklarına sahip çıkıyoruz. Hem futbolculuk noktasında gelişimi hem de iyi bir sporcu olmaları anlamında çalışıyoruz. Velilerimizde bu anlamda özverili desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Didim Belediyespor olarak bir ilki gerçekleştirdik. Altyapı noktasında çalışmalarımız sürüyor. U-14 kategorisinde son haftaya girdik ama şampiyonluğumuz garantiledik. Yeni sezon çalışmalarımıza da önümüzdeki aylarda başlayacağız. Katıldığımız turnuva ve maçlarda Didim'i en iyi şekilde temsil edeceğiz' dedi.