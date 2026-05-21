Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen yakalanırken, operasyonun devamında organizatör oldukları değerlendirilen 7 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak, Didim ilçesi Mavişehir açıklarında lastik bot içerisinde 34 düzensiz göçmen şahsın yakalanmasına ilişkin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak çalışma başlatıldı. Düzensiz göçmenlerin İzmir ilinden Didim ilçesine getirildiği ve organizatör olduğu tespit edilen şüpheliler İzmir, Denizli ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarla yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şahıs hakkında Adli Kontrol Kararı verilirken, 2 şahıs serbest bırakıldı.