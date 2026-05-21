Çayırova'daki Özgürlük Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi ve bilgi evi kazandırmak için başlatılan projede çalışmalar ilerliyor.

Behram Çobanoğlu Parkı'nda yükselen proje kapsamında, Kocaeli'nin en kalabalık mahalleleri arasında yer alan Özgürlük Mahallesi'ne artan ihtiyaç doğrultusunda yeni sağlık ocağı, bilgi evi, kütüphane ve kadınlar için spor salonu kazandırılmış olacak. Temel çalışmaları tamamlanan projede, 1. bodrum kat kolon ve perde duvar betonu döküldü, 1. bodrum kat döşeme kalıp imalatları ise sürüyor.

Projenin şantiye alanına giderek yetkililerden bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşacağı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe en güzel şekilde hazırlanacağı ve kadınların spor yapabileceği önemli bir eseri daha ilçemize kazandırıyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla; şehrimize değer katan, geleceğe iz bırakan projeleri adım adım hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.