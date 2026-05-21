Başiskele'de belediye ekipleri tarafından, 'Mahallemizde Köşe Bucak Güzel İşler' anlayışıyla başlatılan kapsamlı temizlik, bakım onarım ve altyapı çalışmaları sürüyor.

İlçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik planlı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Seymen ve Körfez mahallelerinde cadde ve sokakların kapsamlı temizliği ile yol yenileme ve asfaltlama uygulamalarını gerçekleştiriyor. Düzenli olarak yürütülen çalışmalarla hem çevre estetiğinin hem de ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, ilçenin her köşesinde aynı gayretle çalıştıklarını belirtti. Başkan Özlü, 'Cadde ve sokaklarımızda kapsamlı temizlik ve asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirerek mahallelerimizi daha düzenli, daha estetik ve daha huzurlu bir görünüme kavuşturuyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, komşularımız için Başiskele'mizin her köşesinde aynı gayret ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.