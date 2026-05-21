Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli 930 adet kaz palazı desteği sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık alanındaki üretim kapasitesini artırmak amacıyla destek projelerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sözleşmeli Tarım Modeli ile Kaz Üretimi Yapan İşletmelerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi' ile bölgede faaliyet gösteren kaz yetiştiriciliği işletmelerinin üretim kapasitesinin artırılması, sektörün sürdürülebilir şekilde büyümesi ve üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında 100 ile 300 baş kapasiteye sahip iki işletmeye civciv büyütme kafesi, yumurta fumigasyon kabini ve yumurta saklama kabini desteği verildi. Destek sağlanan işletmelerden temin edilen toplam 930 adet bir aylık kaz palazı ise yüzde 50 hibeli olarak üreticilere dağıtılıyor. Toplam 31 üreticiye ulaştırılacak kaz palazlarının dağıtımı iki etap halinde gerçekleştiriliyor. İlk etapta 17 üreticiye teslimatlar yapılırken, ikinci etapta ise 14 üreticiye daha kaz civcivi verilecek.

Tarım ve hayvancılık alanında üreticilere yönelik desteklerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Yerelden kalkınma anlayışıyla hareket eden belediye, üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik projelerle hem üretimi teşvik etmeyi hem de kırsaldaki ekonomik hareketliliği artırmayı hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tarım ve hayvancılığı stratejik bir güç olarak gördüklerini belirterek, 'İlçelerimizin potansiyeline uygun projeleri hayata geçirerek üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Alaçam ilçemizde çilek yetiştiriciliğini desteklerken Kavak ilçemizde ise kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu proje kapsamında işletmelerimizin üretim kapasitesini artırmayı, üreticilerimizin gelir düzeyini yükseltmeyi ve kırsalda ekonomik hareketliliği güçlendirmeyi amaçlıyoruz' dedi.