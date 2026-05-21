Samsun'un İlkadım Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban alışverişlerini daha sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için kurban pazarı alanındaki hazırlıklarını tamamladı.

İlkadım Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Güzeldere Mahallesi'nde bulunan kurban pazarı alanındaki tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için pazar alanında su, elektrik, lavabo ve çevre temizliği gibi temel ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler yapıldı. Hijyen kurallarına uygun bir ortam oluşturulmasına büyük önem verilen kurban pazarı alanında, zabıta ekipleri tarafından sık sık denetimler gerçekleştirilirken, denetimler bayram süresince aralıksız devam edecek.

Kurban satış alanında kapsamlı temizlik, bakım ve altyapı düzenlemelerinin en uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve en iyi şekilde vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi, kurban ibadetini sağlıklı, güvenli ve hijyenik şartlarda yerine getirebilmeleri için kurban pazarı alanımızda gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık ve çalışmalarımızı tamamladık. İlkadım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzuru ve memnuniyeti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın, kurban satış alanında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz bayram boyunca sahada görev yapmaya devam edecek. Vatandaşlarımızdan ve üreticilerimizden, kurban pazarı alanında yoğunluk yaşanmaması için belirlenen kurallara uyulmasını, özellikle çevre temizliği konusunda hassasiyet gösterilmesini rica ediyoruz' dedi.