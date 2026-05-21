Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu ile Mustafa Tunç Ortaokulu iş birliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projelerin sergilendiği bilim fuarının açılışına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuar alanını gezen protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaları tek tek inceleyerek projeler hakkında bilgi aldı.

Bilim fuarında yer alan öğrenciler; teknoloji, çevre, eğitim ve günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik hazırladıkları projeleri ziyaretçilere anlattı. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen çalışmalar, öğrencilerin bilimsel düşünme ve üretme becerilerini ortaya koydu.

Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan projelerin sergilendiği fuarın iki gün boyunca ziyaretçilere açık olduğu belirtildi.