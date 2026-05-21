Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da doğurganlık hızı geçen yıla göre binde 1,34'ten 1,24'e düştü. 2014 yılında Samsun'da 17 bin 559 olan doğan çocuk sayısı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 576'ya geriledi. Bu düşüş, 4 bin 983'lük azalmaya karşılık gelirken, Samsun'da son 11 yılın en düşük doğum sayısı olarak kayıtlara geçti.

TÜİK, doğum istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Samsun'da geçen yıl binde 1,34 olan doğurganlık hızı, 1,24'e geriledi. 2025 yılında Samsun'da toplam 11 bin 720 çocuk doğdu. Bu çocuklardan 6 bin 8'i erkek, 5 bin 712'si ise kız olarak dünyaya geldi. İl kent ve kır sınıfına göre doğurganlık hızı verilerine göre Samsun'da kırda yaşayanların doğurganlık hızı binde 1,38 olurken, orta yoğun kentte bu oran 1,40 ve yoğun kentte ise 1,15 olmak üzere ortalama binde 1,24 olarak kayıtlara geçti.

50 yaş üstü bir kişi anne olurken, 65 yaş üstü 2 kişi de baba oldu

İllere göre annenin ortalama yaşı Samsun'da 29,6 olarak kayıtlara geçti. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı ise Samsun'da 27,6 oldu. Aynı zamanda 11 bin 720 çocuğun doğduğu 2025 yılında Samsun'da 50 yaş üzeri anne olan kadın sayısı 1 olarak dikkat çekti. Samsun'daki 11 bin 720 çocuğun doğumunda 228 doğum 18-19 yaş, bin 888 doğum 20-24 yaş, 4 bin 233 doğum 25-29 yaş, 3 bin 420 doğum 30-34 yaş, bin 544 doğum 35-39 yaş, 303 doğum 40-44 yaş, 16 doğum 45-49 yaş ve 1 doğum da 50 yaş üstü anneler tarafından gerçekleştirildi.

Ayrıca Samsun'daki 11 bin 720 doğumda babaların yaş grubuna göre dağılımı ise 35 doğum 20 yaşından önce, 839 doğum 20-24 yaş, 3 bin 267 doğum 25-29 yaş, 3 bin 835 doğum 30-34 yaş, 2 bin 315 doğum 35-39 yaş, 962 doğum 40-44 yaş, 232 doğum 45-49 yaş, 50 doğum 50-54 yaş, 18 doğum 55-59 yaş, 4 doğum 60-64 yaş ve 2 doğum ise 65 yaş üstü babalardan oluştu.