Gölcük Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin daha hijyenik ve huzurlu ortamda bayramı karşılamaları için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı önce ilçe genelindeki temizlik faaliyetlerine hız verdi. Bu kapsamda ekipler, cami bahçelerini dezenfektanlı sularla baştan aşağı yıkıyor. Çalışmalarla bayram namazı ve bayramlaşma ziyaretleri öncesinde ibadethanelerin çevresinde hijyen sağlanarak, kutsal mekanlar temiz şekilde cemaatin kullanımına hazır hale getiriliyor.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu alt geçitlerde de eş zamanlı olarak çalışma yürütülüyor. Ekipler, zamanla oluşan ve çevre kirliliğine yol açan yabani otlar ile atıkları temizledikleri alt geçitleri, tazyikli ve dezenfektanlı sularla yıkıyor.