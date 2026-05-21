Darıca Belediyesi tarafından, hemşehri dernekleri arasındaki dayanışmayı artırmak ve kurumlar arası ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen 1. Enginar Futbol Turnuvası final karşılaşmasıyla sona erdi. 40 takım ve 480 sporcunun katılımıyla 45 gün boyunca süren turnuva, dostluk ve kardeşlik görüntülerine sahne oldu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da final müsabakasına katılarak heyecana ortak oldu. Darıca Ultraaslan Taraftar Derneği şampiyon olurken, Afyonkarahisarlılar Federasyonu ikinci, Darıca Karslılar Derneği ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Finale kalan takımları tebrik eden ve kupalarını takdim eden Bıyık, turnuvanın sadece bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, 'Bu turnuva, Darıca'mızdaki kardeşlik iklimini güçlendiren çok kıymetli bir organizasyon oldu. Farklı derneklerimizi, kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı aynı sahada dostluk içerisinde buluşturduk. Kazanan sadece kupayı alan takım değil, birlik ve beraberlik ruhu oldu. Darıca ailesi olarak aynı hedefte, aynı gönülde buluşmaya devam edeceğiz' ifadesini kullandı.

Turnuvaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür eden Başkan Bıyık, Darıca'da sosyal dayanışmayı artıracak organizasyonları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.