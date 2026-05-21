TFF 2. Lig'deki ilk sezonunda Kırmızı Grubu 58 puanla 7. sırada tamamlayan Gebzespor'da yeni sezon planlamaları belirlendi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk, geride bırakılan sezonu değerlendirdi ve gelecek sezonun planlamalarını paylaştı. Kulüp yöneticileri; Özkan Özkanca, Mahmut Avcı, Hacı Key, Erhan Demir, Murat Uzunmehmet, Ferdi Gülseven, Murat Bilgin ve Orhan Uslu'nun da yer aldığı basın toplantısında Yusuf Öztürk, yeni sezonda bütçelerinin 200 milyon TL olduğunu açıkladı.

'Yeni sezonda hedefimiz; şampiyonluk'

Sportif direktörlüğe Emre Doğan'ı getirmelerine değinen başkan Başkan Yusuf Öztürk, 'Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk' dedi. Kadro yapılanmasında genç ve başarıya aç oyuncular seçeceklerinin altını çizen Öztürk, 'Gebzespor'un bundan sonra alt liglerde yeri yok. Bu şehir üst ligleri hak ediyor. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için de yönetimimizle birlikte güçlü isimlerimizi kadromuza katacağız. İlk olarak sportif direktörlük görevine Emre Doğan'ı getirdik. Yakında teknik direktörümüz belli olacak. Başarıya aç oyunculara yöneleceğiz. Üst liglerden oyuncu almayacağız. 30 yaş üstü oyuncu transfer etmeyeceğiz. 28 yaş ortalamasına sahip bir takım oluşturacağız' diye konuştu.

'En önemli sorun tesis ve antrenman sahası'

Gebzespor olarak en önemli eksiklerinin tesisleşme ve antrenman sahaları konularında yaşandığını belirten Yusuf Öztürk, 'Bu konuda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den söz aldık. Kısa vadede çözüm için ise Tavşancıl'da bulunan tesislerin önündeki sentetik zeminin kaldırılıp doğal çime dönüşmesi adına talebimizi söyledik. Başkanımızın buna da 'tamam' dedi. Hedefimiz bir an önce bunu gerçekleştirmek olacak' şeklinde konuştu.

Gebzeli iş insanlarının ve sanayicilerinin kulübe gereken ilgiyi ve desteği göstermediğini söyleyen Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, mali yükü yönetim olarak sırtlandıklarını, haricinde en büyük desteği ilçe belediye başkanından gördüklerini ifade etti.