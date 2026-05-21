Yaz sezonunda 10 mavi bayraklı plajla turistlere hizmet verecek olan Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar yoğunlaştırıldı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bayram ve yaz sezonu hazırlıklarını hızlandırdı. İstanbul'a yakın konumu, yaklaşık 135 kilometrelik sahil şeridi, Marmara ve Karadeniz kıyısındaki mavi bayraklı plajlarıyla öne çıkan Tekirdağ'da bayram süresince yoğun ziyaretçi hareketliliği bekleniyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahillerde bakım, temizlik, çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları sürdürülürken, ilgili birimlerin de bayram boyunca görev planlamalarını tamamladığı belirtildi. Zabıta, itfaiye ve TESKİ ekiplerinin kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı görev başında olacağı ifade edildi.

Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısının son iki yılda artırıldığı belirtilirken, 2026 yaz sezonunda kent genelinde 10 mavi bayraklı plajla hizmet verileceği kaydedildi. Tekirdağ'ın bu sayıyla Marmara Denizi kıyısındaki iller arasında en fazla mavi bayrağa sahip olduğu bildirildi.

Öte yandan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerince il genelindeki 560 mezarlık alanında yabani ot temizliği, ilaçlama, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Kabristanların bayram ziyaretlerine hazır hale getirildiği aktarıldı.

Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik şartlarda yerine getirebilmesi için Şarköy, Çorlu ve Çerkezköy mezbahaları ile Malkara Et Kombina Tesisi'nde de hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Bayram süresince tesislerde randevu sistemiyle kesim hizmeti verileceği ve vatandaşlara ücretsiz soğuk hava deposu hizmeti sunulacağı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların talep ve ihbarlarını Alo 153 Candan Çözüm Merkezi, 0850 459 59 59 numaralı çağrı merkezi ile TESKİ 185 hattı üzerinden 7 gün 24 saat iletebileceğini bildirdi.