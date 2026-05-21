Devlet Memurları Konfederasyonu'na bağlı Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkanı Ümit Demirel, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı hakkında, 'Son yapılan unvan değişikliği sınavının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmiştir. 5 yıl, bir çalışanın hayatında çok büyük bir süredir' dedi.

TEÇ-SEN üyeleri, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın 5 yıldır yapılmaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi. Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı eylemlerde sendika üyeleri, diplomalarını çamaşır ipine asarak tepkilerini dile getirdi. TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, son yapılan unvan değişikliği sınavının üzerinden 5 yıl geçtiğini, bu 5 yılın bir çalışan için uzun bir süre olduğunu ve bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

'Son yapılan unvan değişikliği sınavının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmiştir'

Kariyer hakkının sadece bireysel bir mücadele olmadığını ifade eden Demirel, 'Son yapılan unvan değişikliği sınavının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmiştir. 5 yıl, bir çalışanın hayatında çok büyük bir süredir. 5 yıl içinde insanlar evlenir, çocuk sahibi olur, şehir değiştirir, aile düzeni kurar, ekonomik plan yapar, kariyer hedefi belirler. 5 yıl içinde kurumların ihtiyaçları değişir. Personel planlaması değişir. Teknik hizmet ihtiyacı artar. İdari kadrolarda boşluklar oluşur ama ne yazık ki bu süre içinde kariyer sınavları düzenli ve öngörülebilir bir zemine kavuşturulamamıştır. Bu yalnızca çalışan açısından kayıp değildir. Bu aynı zamanda kurum açısından da büyük bir kayıptır. Çünkü yıllardır bekleyen nitelikli personel, hak ettiği unvanlara kavuşamadığı için kurum içi verimlilik düşmektedir. Eğitimini tamamlamış, diplomasını almış, teknik bilgiye sahip, idari tecrübeye sahip binlerce eğitim çalışanı, kuruma daha fazla katkı sunabilecekken bekletilmektedir' diye konuştu.

'Bin 552 memur ve 288 şef kadrosunun önemli bir bölümü boş kalmıştır'

Sınav sorularının görev tanımlarıyla aynı paralelde ilerlemesi gerektiğini dile getiren Demirel, 'Son yapılan görevde yükselme sınavlarında ilan edilen bin 552 memur ve 288 şef kadrosunun önemli bir bölümü boş kalmıştır. Çünkü sınav sorularının zorluk derecesi, sınav süreçlerindeki sorunlar ve uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle binlerce çalışan bu kadrolara ulaşamamıştır. Bir sınavın amacı liyakati ölçmek, bilgi ve tecrübeyi adil biçimde değerlendirmek, görevin gerektirdiği yeterliliği tespit etmektir ama sınavlar, kadroların boş kalmasına yol açacak kadar aşırı zorlaştırılırsa, burada ölçme değerlendirme değil, mağduriyet oluşur. Sınav soruları görev tanımlarıyla uyumlu olmalıdır. Sorular açık, anlaşılır, ölçülebilir olmalıdır. Biliyoruz ki görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları bir çalışan için yalnızca bir sınav değildir. Bu sınav, yılların emeğinin karşılığıdır. Bu sınav, çocuklarının geleceği için mücadele eden bir memurun umududur' şeklinde konuştu.

'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları, standart biçimde yapılmalıdır'

Bu sınavların objektif bir biçimde yapılması gerektiğini aktaran Demirel, 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları merkezi, standart, objektif ve adil biçimde yapılmalıdır. Tüm kamu kurumlarında ortak esaslar belirlenmelidir. Sınav süreçleri tek merkezden, eşit standartlarla yürütülmelidir. Derece sınırlamaları ve keyfi uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır. Sınavla atanması gereken kadrolara sınavsız atama yapılmasının önüne geçilmelidir. Çünkü kamu yönetiminde güven, ancak adaletle sağlanır. Çünkü liyakat, sadece söylemde değil, uygulamada hayat bulmalıdır. Sınava tabi kadrolara sınav yapılmadan atama yapılması kabul edilemez. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ileri sürülerek sınavla atanması gereken kadrolara yapılan atamalar, kariyer ve liyakat ilkesine zarar vermektedir. Bu uygulamalar çalışanların devlete olan güvenini sarsmaktadır' ifadelerini kullandı.