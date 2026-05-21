Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi gıda ürünleri imalat ve satış noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gıda güvenliğini sağlamak amacıyla sofralara gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için denetimlerini sıkılaştırdı. Gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülecek periyodik denetimler, özellikle temel besin maddelerinin üretildiği işletmelere yönelik olacak. Bu kapsamda tatlı, şeker ve şekerli mamullerin üretimi ve satışını yapan yerler öncelikli olarak denetlenecek.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Halit Gülçer, Kurban Bayramı öncesi artırılan denetimlerle işletmelerin hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğunun titizlikle inceleneceğini belirtti. Gülçer, 'Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak yaklaşan Kurban Bayramı münasebeti ile vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak için gıda üretimi, tarladan sofraya kadar olan bütün aşamalarında bütün kontrol ve denetimlerimiz yapılıyor. Sahada 139 kontrol görevlisi tarafından denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor. Yıllık olarak Diyarbakır'da yaklaşık 21 bin denetim sahada yapılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması münasebetiyle özellikle tatlı, şeker ürünleri, et ürünleri üretimi yapılan yerlerin denetimi daha da sıklaştırılmaktadır. Şu an bulunduğumuz işletmede de tatlı ve tatlı üretimi yapılan yerlerde bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Denetimler sırasında üretim yapılan yerlerin temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol ediyoruz. Üretimi yapılan mamullerin muhafazası, depolama aşamasındaki uygunlukları da denetleniyor' dedi.

Denetimler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde işletmeleri bilgilendirici ve iyileştirici bir yaklaşımla gerçekleştiriliyor. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceğini duyurdu.