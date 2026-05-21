Sinop'ta yaz aylarında artan su tüketimi ve kaçak kullanım riskine karşı kritik uyarılar yapılırken, 33 köyü kapsayan içme suyu sistemi için yeni tedbirler gündeme alındı.

Sinop Merkez İlçe ile Erfelek İlçesi Grup İçme Suları Birliği Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026 yaz döneminde Merkez ilçe ile Erfelek'e bağlı 33 köyde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Mustafa Özarslan, özellikle yaz aylarında artan su tüketimine dikkat çekerek kaçak su kullanımının önlenmesi amacıyla denetimlerin haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yoğunlaştırılacağını ifade etti. Denetim sonuçlarının aylık olarak birlik başkanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı da açıklandı.

Özarslan, içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgularken, vatandaşların su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi için İl Özel İdaresi tarafından 33 köyde eğitim çalışmaları yürütüleceğini kaydetti. Su kaynaklarının adil dağıtımının önemine de dikkat çeken Özarslan, sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Toplantıda ayrıca 2025 yılı faaliyet raporu, yatırım planı ve çalışma programı, bilanço ve hesaplar ile 2026 yılı projeleri değerlendirildi. Bunun yanı sıra 2027 yılı dönem başına kadar görev yapacak encümen üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi.