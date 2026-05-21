Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Tarihi Cezaevi Müzesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, kentin tescilli ve geleneksel lezzetleri ikram edildi. Kültür ve gastronomi turizmini bir araya getiren etkinlik, tarihi mekanda adeta lezzet rüzgarı estirdi.

Tarihi Sinop Cezaevi bahçesinde kurulan stantlarda Sinop mutfağına özgü ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılara, kentin gastronomi sembollerinden biri olan Sinop keşkeği ile birlikte mısır ekmeği, tescilli tatlılardan Boyabat ezmesi, geleneksel pekmezli köy helvası, meşhur Sinop nokulu ve Türk kahvesi ikram edildi.

Etkinliğe katılan turistler, hem tarihi atmosferi deneyimleme hem de Sinop'un yöresel tatlarını tanıma fırsatı buldu. İkram edilen ürünler ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, etkinliğin kentin gastronomi kültürünün tanıtımına katkı sağladığı belirtildi.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Türk Mutfağı Haftası kapsamında 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde eş zamanlı etkinlikler düzenlendiğini belirterek, geleneksel Türk mutfağının sürdürülebilir, sağlıklı ve köklü yönlerinin tanıtılmasının amaçlandığını söyledi. Sinop'un zengin tarihi birikimi ve yöresel lezzetleriyle gastronomi turizminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Güzel, 'Türk Mutfağı Haftası'nı Sinop Tarihi Cezaevi'nde, şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimize yöresel lezzetler ikram ederek kutluyoruz' dedi.

Gastronomi turizminin son yıllarda öne çıkan turizm türlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Güzel, turistlerin artık bir bölgenin mutfak kültürünü, yemeklerini ve üretim yöntemlerini keşfetmek amacıyla seyahat ettiğini kaydetti. Sinop'un tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal güzellikleri ve gastronomik zenginlikleriyle farklı deneyimler sunduğunu belirten Güzel, 'Bugün burada Türk mutfağının Sinop'a özgü lezzetlerini misafirlerimizle buluşturuyoruz. Sofralarımızda yalnızca lezzet değil, aynı zamanda kültürel bir miras da sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise kentin geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, bu kültürel birikimin mutfak kültürüne de yansıdığını söyledi. Sinop'un coğrafi işaretli 13 ürüne sahip olduğunu hatırlatan Özarslan, bu ürünlerin önemli bölümünün gıda alanında olmasının kentin zengin gastronomi kültürünü ortaya koyduğunu kaydetti.