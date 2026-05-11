Sinop'un Boyabat ilçesinde Hamit Tekin Ortaokulu'nda düzenlenen 'English Fest' etkinliği renkli görüntülerle sahne oldu.

Boyabat Hamit Tekin Ortaokulu, yabancı dil eğitimine farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. 'English Fest' adı altında düzenlenen organizasyonda, öğrenciler İngilizceyi sınıf ortamından çıkararak günlük yaşamın içine taşıdı. Yaklaşık 90 gönüllü öğrencinin görev aldığı etkinlikte, tamamen İngilizce üzerine kurgulanan oyun stantları ve aktiviteler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Öğrencilerin hazırladığı kelime oyunları, konuşma stantları ve interaktif iletişim etkinlikleri sayesinde katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Yabancı dil öğrenimini daha kalıcı hale getirmeyi hedefleyen festivalde, öğrenciler öğrendiklerini uygulama fırsatı bulurken aynı zamanda özgüven kazanma noktasında da önemli bir deneyim yaşadı.

Programa okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yanı sıra ilçedeki farklı okullardan davetliler ve protokol üyeleri katıldı. Stantları tek tek gezen misafirler, öğrencilerin İngilizce iletişim becerilerini ve sergiledikleri performansı takdirle karşıladı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, gönüllü öğrencilere ve destek veren herkese teşekkür edildi.