Sinop'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler yürüyüş ve çeşitli programlarla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda Eski Otogar mevkiinden başlayan yürüyüş, Belediye bandosu eşliğinde Sakarya Caddesi boyunca devam ederek valilik önünde sona erdi. Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programda konuşan Can Kayhan Özok, engelli bireylerin toplumdaki yerine ve fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Bugün burada 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı hafta, engelli bireylerin hayatın her alanında eşit, bağımsız ve aktif bir şekilde yer alabilmelerinin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Engellilik yalnızca bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk alanıdır. Hepimizin görevi; sevgi, saygı, empati ve fırsat eşitliği temelinde daha erişilebilir ve daha kapsayıcı bir toplum oluşturmaktır. Engelli bireylerimizin azmi, üretkenliği ve hayata kattıkları değer hepimize ilham vermelidir. Onların eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan kültürel faaliyetlere kadar her alanda desteklenmesi güçlü bir toplum olmanın en önemli göstergesidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, hak ettikleri hizmetlere kolayca ulaşmalarını sağlamak ve sosyal hayata tam katılımlarını desteklemek adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz.'

Programda ayrıca şiirler ve dans gösterileri sunulurken, Sinop Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin hazırladığı serginin açılışı yapıldı. Etkinlikler dernek ziyaretleriyle devam etti.

Programa Vali Yardımcısı Taner Bolat, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, il protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.