Sinop'ta organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı kurumlarda görev yapan kamu personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörlüğü tarafından, toplumda organ bağışı bilincini oluşturmak ve bu konuda doğru bilinen yanlışları gidermek amacıyla eğitimler sürdürülüyor. Bu kapsamda, Atatürk Devlet Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Hemşire Ruhiye Özkılıç tarafından, Sinop Meteoroloji Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü personeline yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Eğitimde, organ bağışının önemi, yasal süreçler, beyin ölümü kavramı ve bir bağışın kaç hayatı kurtarabileceği konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Koordinatör Ruhiye Özkılıç, personelden gelen soruları yanıtlayarak organ bağışı yapma yöntemleri hakkında teknik bilgiler verdi.