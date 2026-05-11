10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Zonguldak'ta özel bireyler, STK temsilcileri ve kurum yetkilileri Vali Yardımcısı Muammer Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan bireyler katıldı.

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı TOBB Uzun Mehmet Ortaokulu özel öğrencileri ve öğretmenleri de programda yer aldı.

Ziyaret kapsamında özel bireyler, kendi el emeğiyle hazırladıkları ürünleri Vali Yardımcısı Muammer Balcı'ya takdim etti. Etkinlik, Engelliler Haftası'nın anlam ve önemine dikkat çekti.

Vali Yardımcısı Balcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.