Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca Devrek Belediyesindeki yolsuzluk, rüşvet ve zimmet iddialarına yönelik hazırlanan 30 sanıklı davanın ilk duruşmasında, belediye personeli ve kurum müdürleri savunmalarını sürdürüyor. Tahsildarlar bankadan çektikleri paraları tutuklu sanık eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar'a elden ve kuruşu kuruşuna teslim ettiklerini söyledi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda belediye çalışanları, tahsildarlar, mühendisler ve dönemin kurum müdürleri hakim karşısına çıktı.

Zimmet, rüşvet, edimin ifasına fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilikle suçlanan sanıklar, iddiaları reddederek sadece kendilerine verilen görevleri ve amirlerinin talimatlarını uyguladıklarını savundu.

'Müfettişe yardım ettiğim için husumet beslendi'

Zimmet suçuyla yargılanan muhasebe elemanı Necmettin D., davanın temelini oluşturan müfettiş raporlarının hazırlanması sırasında denetçilere bizzat yardım ettiğini ve bazı usulsüzlükleri kendisinin ortaya çıkardığını iddia etti. Tutuksuz sanık Necmettin D. 'Müfettişe yardım ettiğim için husumetten kaynaklı suçlanıyorum. Tuncay Ulupınar, evrakları ona sormadan neden müfettişe verdiğimi sordu. Bize fazla mesai ödenmesine Tuncay'ın yetkisi yoktu. Biz fazla mesai yapıyorduk. Çalışmadan fazla mesai yazma durumu söz konusu değil' dedi.

Paralar İnsan Kaynakları Müdürü'ne gitmiş

Zimmet suçlamasıyla yargılanan tahsildarlar Mevlüt E. ve Umut K. ise banka işlemlerinin ardından paraları doğrudan İnsan Kaynakları Müdürü'ne ilettiklerini belirttiler. Bir başka tahsildar Soner E. ise 'Ödeme emirleri hazırlanır. Bankadan para evrakla çekilir muhasebeye teslim edilir' şeklinde beyanda bulundu.

Tahsildar olarak görev yapan tutuksuz sanık Mevlüt E. de, 'Bankadan parayı çekip insan kaynaklarına teslim ediyorduk. Dekontuyla beraber kuruşu kuruşuna Tuncay Ulupınar'a teslim ediyorduk' şeklinde savunma yaptı. Muhasebe biriminde görevli tutuksuz sanık İsmail K. de insan kaynaklarından gelen evrakları kontrol etme imkanları olmadığını, eksik personel ile yoğun çalıştıklarını ve sadece önlerine gelen ödeme emirlerini uyguladıklarını ifade etti.

Muhasebede evrak kaydı yapan temizlik görevlisi Taha K. ise işlemlerin talimatla yapıldığını ve Tuncay Ulupınar'ın kendisinden borç istediğini belirtti.

İhalelerde 'Şişli Belediyesi' ve 'Afet Bölgesi' savunması

İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanan dönemin Park Bahçeler ile Fen İşleri Müdür Vekili Engin K., 2023 yılındaki parke yol yapım ihalesinde şartname değişiklikleri nedeniyle maliyetin arttığını savundu. Engin K., ihalenin 21-b maddesiyle yapılmasını ise Devrek'in 'Afete maruz bölge' ilan edilmesine bağladı. Şişli Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını ve ilk ihaleyi onların yürüttüğünü belirten sanıklar Murat K. ve Murat E. de, Devrek Belediyesinin düzenlediği ikinci ihalenin Şişli Belediyesinden arta kalan bina içi imalatlar için yapıldığını, kendilerinin sadece sahadaki ölçümleri yapıp imza attıklarını öne sürdüler. Mühendis Necmi Can Ş. de sahada sadece kendisine verilen ölçüm işlerini yaptığını, ihalelerde başka bir görevi olmadığını aktardı.

Rüşvet iddialarına 'Ramazan yardımı' savunması

Özel Kalem Müdürü Raif K. ise hesabına gelen paraların rüşvet değil, 'Ramazan yardımı' ve uzun yıllara dayanan dostluklardan kaynaklı 'borç' olduğunu öne sürdü. İmar ve ruhsat işlerine karışma yetkisinin ve harcama yetkisinin olmadığını savunan Raif K., müteahhit Satılmış B.'nin 'Ruhsatımı vermediler, zorluk çıkardılar, ücret yatırdım' şeklindeki beyanlarını yalanladı.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmaya 1 saat ara verdi.