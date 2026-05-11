Eşinin kendisini aldattığını düşündüğü kişinin babasına ait bağ evine el yapımı patlayıcı yerleştirerek 2 kişinin ölümüne, 5 jandarma personelinin ise yaralanmasına neden olmakla suçlanan şüpheliler, 9'uncu duruşmada da suçlamaları reddettiler.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde Ahmet Karaçoban'a ait bağ evinde, 18 Mayıs 2024 tarihinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede patlama meydana gelmişti. Patlamaya neden olan bombanın piknik tüpü ve ve patlayıcı madde kullanılarak yapıldığı ve olay yerinde tuzaklandığı anlaşılmıştı. Patlamada bağ evinin sahibi Ahmet Karaçoban ve oğlu Muhammet Sefa Karaçoban hayatını kaybederken, 5 jandarma personeli ise ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından İ.G. olayın şüphelisi olarak, T.Ö. ise olaya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili olarak Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; bomba kullanmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme ve kasten yaralama suçlamasıyla açılan davada 9'uncu duruşma görüldü. Sanıklar İ. G. ve T. Ö. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken Ahmet Karaçoban'ın avukatı tarafından dosyaya eklenen İ.G.'nin olayın yaşandığı günden bir hafta önce Samsun'daki işletmesini yaptığı otelden piknik tüpüyle çıktığı fotoğraf dikkat çekti. Ayrıca müşteki avukatının mahkemeye sunduğu görüntülerde, şüphelilerin olayın yaşandığı gün gece 02:50 sıralarında Tokat-Samsun arasındaki bir dinlenme tesisinde sevinç gösterircesine birbirlerine sarıldıklarını iddia etti.

Duruşma 29 Haziran'a ertelendi

Savcılık mütalaasında sanıklar İ. G. ve T. Ö.'nün TCK 37/1 maddesi kapsamında iştirak iradesi ile gerçekleştirmiş oldukları eylemlerinden dolayı; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-a-c, 53, 63, 35/1, 53, 63 86/1, 87/1-a-d, 87/3, 21/2 maddeleri uyarında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla yakın tutuklu kalmaları cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, sanıkların mütalaa savunmasını vermeleri ve duruşma kararını açıklamak üzere 29 Haziran tarihine erteledi.