Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 40 bin 84 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarına karışan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 24 olay meydana gelirken 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 40 bin 84 paket kaçak sigara, 420 paket ısıtılmış tütün mamulü, 520 adet ayakkabı, 300 adet puro, 53 adet cep telefonu, 23 litre kaçak viski, 22 adet elektronik sigara, 17 adet termos, 10 adet muhtelif eşya ele geçirildi.