Bayrampaşa'da gece saatlerinde alevlere teslim olan market itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dükkan kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangında dumandan etkilenen kediyi kurtarma çabası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Bayrampaşa Orta Mahalle Bağlar Caddesinde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki markette saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Dükkan alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangın çıktığı esnada çevrede bulunan kedileri de kurtardı. Ekiplerin kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Nihat Cidan isimli vatandaş, 'Nedeni belli değil şu anda. Elektrikten olabilir. Ben alt kattayım market yanmış. Alt katta su basmış. Bir şey yok çok şükür. Herhangi bir can kaybı yok' dedi.