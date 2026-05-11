Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dere yatağında yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Alaplı Okçular Köyü dere mevkisinde meydana geldi. Yaralı halde bir kuş gören vatandaşlar durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, dere yatağında bulunan gri balıkçılı kurtarmak için çalışma başlattı. Suya giren itfaiye personeli, bir süre kaçmaya çalışan kuşu kontrollü şekilde yakalayarak bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı kuş, ilk müdahalesinin yapılması için Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. Gri balıkçılın daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

'Her canlının yanındayız'

Kurtarma çalışmasıyla ilgili bilgi veren Alaplı Belediyesi İtfaiye Amiri Çetin Güner, ihbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Ekiplerimizle birlikte kısa sürede olay yerine gittik. Kuş korktuğu için dere içerisinde bizi bir süre uğraştırdı. Dere yatağından alarak itfaiye müdürlüğüne getirdik. Burada ilk müdahalesini yaptıktan sonra Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğiz. Yaralı bir hayvan gördüğümüzde mutlaka yetkililere haber verelim, onları ölüme terk etmeyelim. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak her canlının 7 gün 24 saat hizmetindeyiz' diye konuştu.