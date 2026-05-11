Kağıthane Belediyesinin çevre bilincini artırmak ve ilçedeki yeşil alanları çoğaltmak amacıyla hayata geçirdiği, 'Her Bebeğe Bir Ağaç' projesi devam ediyor. Proje kapsamında Kâğıthane'de dünyaya gelen her bebek adına bir ağaç dikiliyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in öncülüğünde sürdürülen uygulamayla hem çocuklar adına kalıcı bir hatıra oluşturuluyor hem de ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlanıyor. Projede süs kirazı, manolya, ıhlamur, süs eriği, süs armudu, zakkum ve hatmi gibi çeşitli ağaç ve bitki türleri toprakla buluşturuluyor. Dikilen her ağaca bebeklerin isimlerinin yer aldığı özel tabelalar asılırken, ailelere de proje kapsamında sertifika takdim ediliyor. Böylece aileler çocukları adına dikilen ağacın büyümesine tanıklık etme fırsatı buluyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Her yeni doğan bebeğimiz için doğaya bir nefes kazandırıyoruz. Çocuklarımızın adını taşıyan ağaçlarla hem ilçemizi daha yeşil hale getiriyor hem de gelecek nesillere çevre bilinci aşılıyoruz. Bu anlamlı projeyle ailelerimizin mutluluğuna ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediyesi, 'Her Bebeğe Bir Ağaç' projesiyle sürdürülebilir çevre anlayışını desteklemeye ve gelecek nesillere daha yeşil bir Kâğıthane bırakmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.