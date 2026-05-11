Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı şahsın aracına tüfekle ateş açarak zarar verdiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Ç., aralarında tartışma bulunan şahsın aracına tüfekle ateş açarak zarar verdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
