Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin 150 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında F.B. (20) isimli şahsın aracında ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 10 bin 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.