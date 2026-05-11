Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi, atölyelerine bir yenisini daha ekledi. Yeni başlayan 'Su Altı Kaşifleri' atölyesi, 8-12 yaş grubundaki çocukları denizin derinliklerinde saklı bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Özel olarak hazırlanan etkinlikte çocuklar, hem bilimsel bilgileri deneyimleyerek öğreniyor hem de Çanakkale'nin su altındaki tarihi mirasıyla tanışıyor.

'Su Altı Kaşifleri' atölyesinde çocuklar bilimi, dalışı ve su altı tarihini deneyimleyerek öğrendi. Bilim, deney ve tarih odaklı olarak kurgulanan atölyede çocuklar; Çanakkale Boğazı'nın yapısını tanıdı ve akıntı sistemiyle ilgili bilgi edindi. Gemilerin nasıl yüzdüğünü ve bir denizaltının nasıl çalıştığını deneylerle öğrenen çocuklar, tarih ile iç içe kurgulanan bu atölyede Nusret Mayın Gemisi'nin görevlerini ve savaş sırasında üstlendiği kritik rolü keşfetti. Batıklarla tanışan çocuklar, günümüzde bu batıklara bir dalgıcın nasıl daldığını, dalış ekipmanlarının ne işe yaradığını, derinliklere indikçe renklerin nasıl kaybolduğunu ve su altındaki iletişimin nasıl sağlandığını gibi birçok bilgiyi de eğlenceli uygulamalarla deneyimledi. Aynı zamanda denizlerin bilinmeyen yönlerine dair önemli bir farkındalık kazandı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Çanakkale'nin su altı tarihinin ele alındığı bölüm oldu. Çocuklar, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda bulunan batıkları harita üzerinden inceleyerek, çeşitli sebeplerle batan batıkları ve su altı mirasının izlerini keşfetme fırsatı buldu. Hazırlanan özel oyun kartları ile batıkların yerlerini bulan çocuklar, hem eğlendi hem de tarih ve coğrafya ile bağ kurdu. Atölye kapsamında gerçekleştirilen interaktif oyunlar, bulmacalar ve görsel panolar sayesinde çocuklar aktif katılım sağlayarak öğrenme sürecinin bir parçası oldu. Özellikle sualtı canlıları tanıma panosu ve batık bulma oyunu, çocukların ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı. Programın sonunda çocuklara 'Sualtı Kaşifi' kartları verilerek öğrendikleri bilgiler pekiştirildi. Çocuklar, bu kartların arka yüzünde yer alan afiş çalışması ile su altı mirasının korunmasına yönelik kendi mesajlarını ve sloganlarını oluşturdu. Uzmanlar, bu tür etkinliklerin çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirdiğini, çevre bilinci kazandırdığını ve tarih ile bağ kurmalarını sağladığını belirtiyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre yoğun ilgi gören 'Su Altı Kaşifleri' atölyesinin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi planlanıyor.