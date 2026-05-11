Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde öğle namazı öncesinde köy camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti yapıldı. Kılınan namazın ardından köy meydanında 2 bin kişiye keşkek, ayran ve tatlı ikram edildi.

Köy muhtarı İsmail Aksoy, 'Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz köy hayrımıza katılan tüm misafirlere teşekkür ederim' dedi.

Hayır cemiyetine siyasi parti ilçe temsilcileri, Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.