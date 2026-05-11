Denizlili usta sanatçı Altan Göker, ilerleyen yaşına rağmen elindeki curasıyla türkü geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.

Denizli'nin yetiştirdiği önemli halk müziği sanatçılarından Altan Göker, 88 yaşında olmasına rağmen sanattan kopmayarak genç kuşaklara örnek olmaya devam ediyor. Emekli ziraat mühendisi olan Göker, elinde curasıyla türkü sevgisini gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor. Yürüyecek dermanı kalmadığını ifade eden usta sanatçı, sanata olan bağlılığını sürdürdüğünü belirterek gençlere 'Sanattan kopmayın' çağrısında bulundu.

Sanat hayatına dair hatıralarını da paylaşan Göker, Denizli'nin bir diğer önemli sanatçısı Talip Özkan ile birlikte çalışma fırsatı yakaladığını söyledi. Ayrıca 1990'lı yıllarda Denizli Belediye Konservatuvarı bünyesinde TRT sanatçılarıyla da çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

İlerlemiş yaşına rağmen müzikten kopmayan Altan Göker, türkülere olan sevgisi ve azmiyle gençlere ilham vermeyi sürdürüyor.