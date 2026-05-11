Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediği kurslarda ortaya çıkan el emeği eserleri sergiyle halkın beğenisine sunacak. Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan 'Geçmişin Altın İzleri' Karma Sergisi, 13 Mayıs 2026 tarihinde kapılarını açacak.

Kadınların kişisel gelişimlerine ve aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefleyen eğitimler, her geçen yıl büyüyen bir ilgiyle devam ediyor. Tarihi Sürücü Evi'nde 7 kursiyer ile başlayan el sanatları eğitimleri, Pamukkale ve Merkezefendi Halk Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle, bugün 54 farklı branşta, 35 uzman eğitmen eşliğinde toplam 1898 kursiyere ulaştı.

4 bin 143 eser sanatseverleri bekliyor

Kursiyerler, modern ve geleneksel teknikleri harmanlayarak ürettikleri el emeği ürünlerini, Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren DENMEK satış ünitelerinde sergileyerek ekonomik kazanç elde etme imkânı bulurken, kurslarda resim, karikatür, geleneksel Türk el sanatları, kaligrafi gibi pek çok dalda ücretsiz eğitimler sunuluyor. Yıl boyunca bu kurslarda hazırlanan eserler 9'uncusu düzenlenecek olan 'Geçmişin Altın İzleri' Karma Sergisi'nde beğeniye sunulacak.

6 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak

Geleneksel el sanatlarından modern tasarım uygulamalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan toplam 4 bin 143 eserin yer alacağı sergi, Denizli'nin sanat hafızasına ışık tutacak. Serginin resmi açılış töreni, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, saat 14.00'te Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek. Sergi, 18 Mayıs Pazartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.