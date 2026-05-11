ADM ve Gediz firmaları, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında tiyatro oyunu ve 'Evde Bekleyenlerin Var' adlı kısa filmle iş güvenliği bilincini sahadan topluma taşıdı. Beş ilde gerçekleştirilen etkinlikler yoğun katılımla dikkat çekti.

Aydem çatısı altında elektrik dağıtım hizmeti veren ADM ve Gediz firmaları, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda hayata geçirdiği çalışmalarla iş güvenliği kültürünü farklı iletişim araçlarıyla destekleyerek toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Şirket tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında sahnelenen 'Önce Yaşam Güvenliği, Önce Sen' temalı tiyatro oyunu, çalışanlar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Tiyatral Çözümler ekibi tarafından hazırlanan interaktif oyun, özellikle sahada görev yapan çalışanlara yönelik kurgulanırken, iş güvenliği bilincini güçlendirmeyi ve kurum kültürünü pekiştirmeyi amaçladı.

Beş ilde gerçekleştirilen tiyatro gösterileri, çalışanların yanı sıra ailelerin de katılımıyla geniş kitlelere ulaştı. Etkinlik boyunca iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca iş ortamıyla sınırlı olmadığı, aileleri ve toplumu da doğrudan ilgilendiren önemli bir konu olduğu mesajı verildi.

Tiyatro çalışmasının yanı sıra hazırlanan 'Evde Bekleyenlerin Var' isimli kısa film de iş güvenliği farkındalığını daha geniş kitlelere taşımayı hedefledi. Bir çalışanın evinden başlayıp sahada devam eden gününü konu alan filmde, iş güvenliğinin teknik bir zorunluluktan öte yaşamla doğrudan bağlantılı bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Filmde sahada alınan her önlemin, çalışanların sevdiklerine sağlıklı ve güvenli şekilde kavuşmasını sağladığı mesajı ön plana çıkarıldı.

ADM ve Gediz'in hayata geçirdiği tiyatro ve kısa film çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kurum sınırlarının dışına taşıyan bütüncül yaklaşımın örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Şirket, farklı iletişim yöntemleriyle desteklenen bu model sayesinde çalışan davranışlarını güçlendirmeyi, farkındalığı kalıcı hale getirmeyi ve iş güvenliği bilincini toplumsal düzeyde yaygınlaştırmayı hedefliyor.