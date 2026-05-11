Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri, Anneler Günü kapsamında Atatürk İlkokulu öğretmeni Güllü Erikan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada öğretmene çiçek ve hediyeler takdim edildi.

Anneler Günü dolayısıyla Çameli'nde anlamlı bir buluşmaya imza atıldı. İlçedeki Atatürk İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Güllü Erikan'a moral vermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan'ın yanı sıra İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Uzun ile öğretmen arkadaşlarının katıldığı buluşmada, Güllü Erikan'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette birlik, dayanışma ve vefa duyguları ön plana çıktı.

Ziyarette konuşan protokol üyeleri, eğitime verdiği emeklerden dolayı Güllü Erikan'a teşekkür ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Anneler Günü'nün manevi atmosferinde gerçekleştirilen anlamlı buluşma, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Çameli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, 'Kıymetli öğretmenimiz Güllü Erikan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.