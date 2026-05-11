Uluslararası öğrencilerin de katıldığı 'Sultanşehir Sivas'tan Denizli'ye Kültür ve Edebiyat Yolculuğu' projesi, tarih, kültür ve kardeşlik duygularını aynı çatı altında buluşturdu. Bir hafta sürecek program boyunca öğrenciler Denizli'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıyacak.

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında hayata geçirilen 'Sultanşehir Sivas'tan Denizli'ye Kültür ve Edebiyat Yolculuğu' projesi başladı. Proje kapsamında Sivas Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden gelen öğrenci ve öğretmenler, Denizli'de çeşitli kültürel etkinliklerle ağırlanıyor. Farklı şehirlerden ve farklı coğrafyalardan gelen gençleri ortak değerlerde buluşturan proje, kültürel etkileşimin güçlenmesine önemli katkı sunuyor. Programın ilk gününde öğrenciler, Denizli'nin dünyaca ünlü doğal mirası Pamukkale travertenlerini ve tarihi Hierapolis Antik Kenti'ni ziyaret etti. Beyaz travertenlerin eşsiz manzarasında yürüyüş yapan öğrenciler, tarihle doğanın iç içe geçtiği atmosferde unutulmaz anlar yaşadı. Rehberler eşliğinde antik kentin tarihi hakkında bilgi alan öğrenciler, bölgenin kültürel mirasına büyük ilgi gösterdi. Gezi programının devamında öğrenciler Seyir Tepesi'ne çıkarak Denizli'nin panoramik manzarasını izleme fırsatı buldu. Şehrin simgesi haline gelen horoz figürü önünde hatıra fotoğrafları çektiren öğrenciler, çay eşliğinde gerçekleştirilen samimi sohbetlerde farklı kültürleri tanıma imkânı buldu. Etkinlikler boyunca öğrenciler arasındaki iletişim ve dayanışma dikkat çekti. Projeye Türkiye'nin yanı sıra Güney Afrika, Etiyopya, Kenya, Endonezya, Hindistan, Tayland, Pakistan ve Nepal'in de aralarında bulunduğu 12 farklı ülkeden gelerek eğitimlerini Türkiye'de sürdüren uluslararası öğrenciler de katılıyor. İki öğretmenin rehberliğinde yürütülen program süresince öğrenciler; Denizli'nin tarihi mekanlarını ziyaret edecek, kültürel etkinliklere katılacak ve şehrin sosyal yaşamını yakından deneyimleyecek. Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Harika Afyon, projenin öğrenciler açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirterek, farklı kültürlerden gençlerin aynı ortamda buluşmasının kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Afyon, 'Bu proje yalnızca bir gezi programı değil; kültürlerin kaynaştığı, dostlukların kurulduğu ve ortak değerlerin paylaşıldığı anlamlı bir eğitim yolculuğudur. Öğrencilerimizin hem şehrimizi tanımalarını hem de birbirlerinin kültürlerinden beslenmelerini amaçlıyoruz' dedi. Bir hafta boyunca devam edecek etkinliklerde öğrencilerin Denizli'nin tarihi, kültürel ve turistik noktalarını ziyaret etmelerinin yanı sıra çeşitli sosyal ve edebi faaliyetlerde de yer alacağı öğrenildi.