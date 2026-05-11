Denizli Büyükşehir Belediyespor Basketbol U-14 Kız Takımı, Yunanistan'ın Kos Adası'nda düzenlenen Uluslararası Ege Dostluk Kupası'nda namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Turnuvanın kapanış töreninde ise bir sonraki organizasyonun ev sahipliği bayrağı Denizli Büyükşehir Belediyespor'a teslim edildi.

8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Kos Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi Denizli Büyükşehir Belediyespor ile Datça Belediyespor temsil etti. Yunanistan'dan AE Dikeou ve Esperos takımlarının mücadele ettiği turnuvada Denizli temsilcisi ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti. Denizli Büyükşehir Belediyespor, Kalimnos temsilcisi Esperos'u 56-33, Kos ekibi AE Dikeou'yu ise 48-19 mağlup ederek turnuvayı yenilgisiz tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı.

Sportif rekabetin yanı sıra dostluk ve kardeşlik mesajlarının öne çıktığı organizasyonda genç sporcular uluslararası düzeyde önemli bir deneyim yaşadı. Turnuva sonunda düzenlenen kapanış töreninde bir sonraki Ege Dostluk Turnuvası'nın ev sahipliği bayrağı Denizli Büyükşehir Belediyespor'a teslim edilirken, organizasyonun gelecek yıl Denizli'de düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.