Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 198 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 21 olay meydana gelirken 60 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 61.6 kilo skunk maddesi, 133.9 kilo esrar, bin 772 adet uyuşturucu hap, 2.5 kilo metamfetamin, 4 gram kokain ve 5 gram bonzai ele geçirildi.