Mardin'in Derik ilçesinde evin avlusunda geri manevra yapan aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Derik ilçesine bağlı Pirinçli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin avlusunda bulunan bir araç geri manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki Fuat Aba'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk aracın tekerleğinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.