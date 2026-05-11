Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel bireyler için kentin dört bir yanında spor, sanat ve eğlence dolu etkinlikler başlattı. Sahilde düzenlenen spor şenliği ile başlayan programlarda çocuklar hem farklı branşlarda spor yaptı hem de sosyal etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kentte yaşayan tüm özel bireylere birbirinden eğlenceli bir aktivite süreci hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü, sanattan spora, spordan eğlenceye, kültürel ve sosyal hayata tam ve eksiksiz katılım ve engelsiz bir Mersin için kentin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. 'Engelleri birlikte aşacağız' mottosuyla, göreve geldiği günden bu yana her bir özel bireyin yaşamını kolaylaştıracak projelere öncülük eden Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Engelliler Haftası'nda da hem çocuklardan hem de velilerinden tam not alıyor.

Yüzlerce özel birey, Büyükşehir Belediyesi ile eğlenceye doyacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezinde yapılan spor şenliği ile start veren hafta kapsamında çocuklar, Akdeniz'in maviliği eşliğinde sahilde spor yaptı ve birçok branşın yer aldığı alanda eğlenme şansı yakaladı. Floor curling, masa tenisi, basketbol, voleybol, minyatür futbol, halat çekme, koordinasyon parkuru, bocce, badminton, pickleball ve hemsball gibi 11 farklı spor dalının yer aldığı etkinlikte, çocuklar ilgi alanlarına göre doyasıya eğlendi.

13 Mayıs'ta Adnan Menderes Bulvarı Amfi Tiyatroya taşınacak olan eğlence ile özel bireyler, konser ve serginin tadını çıkaracak. Sanata ve müziğe doyuracak olan eğlencede çocuklar, kendi eserlerinin de sergilenmesinin gururunu yaşayacak.

14 Mayıs'ta ise eğlence Tarsus'a taşacak. Tarsus Kültür Parkta yapılacak olan 'Sokak Oyunları Şenliği' ile halat çekme, çuval yarışı, kaşıkla pinpon topu taşıma yarışı, ip atlama, badminton, yüz boyama, koordinasyon parkuru, yakan top, mendil kapmaca, su oyunları, sandalye kapmaca ve seksek oyunları ile gelenler doyasıya eğlenecek.

Büyükşehir Belediyesi 15 Mayıs'ta 'Engelliler Bocce Turnuvası'nı Engelsiz Yaşam Parkında gerçekleştirirken, 16 Mayıs'ta ise bir AVM'de 'Ulusal Erişilebilirlik Günü Farkındalık Çalışması' yapacak ve farkındalığı kentin geneline yayacak.

'Spor şenliği aslında bir farkındalık etkinliği'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğünde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emirhan Uka, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' kapsamında normal gelişim gösteren spor lisesi öğrencileri ile birlikte, Mersin'deki okullardan ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinden hizmet alan özel çocuklarla bir arada 'spor şenliği' yaptıklarını aktardı. Şenlikte, floor curling, masa tenisi, basketbol, voleybol, minyatür futbol, halat çekme, koordinasyon parkuru, bocce, badminton, pickleball ve hemsball olmak üzere 11 farklı branşın olduğunu kaydeden Uka, 'Bu branşlarda, özel çocuklarımız, normal gelişim gösteren bireyler ve öğretmenleriyle 'Spor Şenliği' yaptık' dedi.

'Spor şenliğine 10 farklı okuldan yaklaşık 500'e yakın öğrencinin katılım sağladığını dile getiren Uka, 'Bu şenlik aslında bir farkındalık etkinliği. Bunu sporla bağdaştırdık. Etkinliğimiz, normal gelişim gösteren ve engelli çocukların bir araya geldiği bir açık etkinlik' diye belirtti.

Spor şenliğini konum olarak sahilde yaptıklarına da dikkat çeken Uka, 'Havaların ısınmasıyla birlikte, çocuklarımız için yaz boyunca bu etkinlikler devam edecek. Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan herkes Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Otizm Merkezi ve diğer farklı alanlarda hizmet alabilirler. Herkesi bekliyoruz' diyerek Mersinlilere çağrıda bulundu.