Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Juan Botella Lucas'ın vefatı, üniversite camiasını yasa boğdu. Lucas için Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda anma töreni düzenlendi.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde uzun yıllar görev yapan İspanyol asıllı akademisyen Juan Botella Lucas, 9 Mayıs günü hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Lucas için üniversitede düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

İlk olarak Güzel Sanatlar Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyenler, öğrenciler ve yakınları daha sonra Mimarlık Fakültesi Konferans Salonuna geçti. Anma törenine üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, mesai arkadaşları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende, Juan Botella Lucas'ın fotoğrafları ve sanat çalışmalarından kesitler salonda sergilendi. Meslektaşları tarafından yapılan konuşmalarda Lucas'ın sanata ve eğitime verdiği katkılar anlatıldı. Duygusal anların yaşandığı törende bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmalarda, Lucas'ın yalnızca bir akademisyen değil, öğrencilerine ilham veren bir sanatçı ve eğitimci olduğu vurgulandı. Üniversite yönetimi de Lucas'ın üniversite ve sanat dünyası için önemli bir değer olduğunu belirterek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Anma töreninin ardından Juan Botella Lucas'ın naaşının defnedilmek üzere uğurlandığı bildirildi.